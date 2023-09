Controlli a tappeto Trovati cittadini irregolari Quattro sono stati espulsi

Nel corso della settimana appena trascorsa, i Carabinieri di Grosseto hanno incrementato i controlli a persone a piedi e nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali quali bar e rivendite alimentari del centro di Grosseto. Troppe infatti in questi ultimi giorni i casi di violenze e degrado, figli di microcriminalità, che hanno fato preoccupare e non poco gran parte della popolazione. La zona che è stata presa in esame dai carabinieri dell’Arma per questo tipo di attività è stata tutta l’area del centro, nel corso della stagione estiva teatro di più eventi che, a vario titolo, avevano preoccupato la cittadinanza.

Dopo una serie di controlli a tappeto sono state circa 150 le persone identificate, di cui una metà di stranieri, che in diversi casi sono stati raggiunti da provvedimenti di allontanamento perché non trovati in regola con i permessi previsti dalla normativa. I controlli hanno riguardato le vie e le piazze, ma molti sono stati anche i militari in borghese che hanno pattugliato tutta la zona centrale. E’ stato così che due minori stranieri non accompagnati, provenienti da paesi nordafricani e pure irregolari sul territorio nazionale, sono stati affidati ai servizi sociali, mentre un terzo, lui però ancora maggiorenne, ugualmente irregolare e senza una fissa dimora, è stato identificato ed accompagnato ad un centro di permanenza per il rimpatrio. Altri tre soggetti maggiorenni, irregolari sul territorio nazionale, sono stati trovati ed avviati alle procedure di espulsione: per due di questi infatti, è stata riscontrata la loro permanenza in Italia nonostante l’ordine di allontanarsene, emesso dalla Questura di Grosseto qualche mese fa, mentre il terzo uomo aveva fatto ingresso in Italia in violazione del Testo Unico sull’immigrazione. I giovani infatti avevano continuato a rimanere sul territorio nazionale senza averne la titolarità. Un reato grave che viene punito con l’espulsione immediata.

Nel corso dei controlli, un altro cittadino straniero, questo invece regolare sul territorio, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, e pertanto segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore. Controlli di questo tipo continueranno anche nelle prossime settimane, soprattutto a Grosseto, la città che sta ricominciando a riempirsi di nuovo dopo le ferie estive.