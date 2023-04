"Controllate i pini sulla strada del Puntone. Sono pericolosi"

Polemiche sulla strada provinciale delle Collacchie che si trova al Puntone di Follonica. Claudio Ramazzotti, che abita a Scarlino Scalo, ha deciso di scrivere una lettera a Prefetto, Procuratore della Repubblica, sindaco di Scarlino e ai carabinieri Forestali di Follonica sulla sicurezza della strada. "La percorro ogni giorno – si legge –e mi viene spontaneo domandarmi se quella strada è sicura oppure no. Basta guardare le condizioni delle piante di pino che ci sono per capire che non è così. Non voglio creare allarmismi – prosegue Ramazzotti –ma neppure voglio esimermi a chiedere alle istituzioni, nell’ambito delle relative competenze, la possibilità di effettuare una verifica forestale sullo stato di salute degli alberi e nel caso si rendesse necessario, prendere le dovute precauzioni al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica. Molti grossi rami secchi, nel cadere in terra, per il momento non hanno colpito persone o cose. Ma quanto durerà questa fortuna?".