Contributo regionale "Pacchetto scuola" a Massa Marittima: Bando Approvato

E’ stato approvato il bando per il contributo regionale "pacchetto scuola". Fino al 22 settembre è possibile fare domanda per questa misura, che si rivolge a studenti residenti nei comuni dell’Unione delle Colline Metallifere di età non superiore a 20 anni (fino al compimento del 21° anno di età, compiuto entro il 22 settembre 2023) iscritti per il 202324 a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o degli Enti locali) o a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale in una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata. I richiedenti devono far parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 15.748,78 euro. I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili.