Contributi al Piano C’è tempo fino a lunedì

Per presentare i contributi al piano operativo del Comune di Follonica c’è tempo fino a lunedì 15. Iniziativa di partecipazione importante per tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo alla Follonica del futuro. Lo ha segnalato l’amministrazione comunale evidenziando anche altri indirizzi da percorrere per chiunque fosse interessato ripercorrendo le tappe che hanno portato a questo. "Con deliberazione 47 del 11 novembre del 2019 è stato dato avvio al procedimento di formazione della variante al vigente piano strutturale e contestuale formazione del piano operativo – dicono dal Comune–. Il 12 novembre del 2021 è stato adottato il nuovo piano strutturale mentre il 24 marzo del 2023 sono state approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al piano strutturale" . "Si comunica quindi – chiude l’Amministrazione – che il termine ultimo per la presentazione dei contributi al piano operativo è fissato alla data del 15 maggio 2023. i contributi presentati oltre tale data non verranno esaminati".