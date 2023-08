Contrasto allo spaccio a Grosseto: un altro covo smantellato

Prosegue senza sosta l’attività di ricerca e disarticolazione delle sempre frequenti postazioni di spaccio. I carabinieri di Civitella Marittima e della stazione forestale di Paganico sono intervenuti in un’area a Civitella dove hanno sorpreso un cittadino straniero che sostava in un bivacco: la perquisizione è stata negativa, tuttavia l’uomo, uno straniero magrebino, alla verifica in banca dati, è risultato irregolare. Il covo, naturalmente, è stato smantellato e l’area verde ripristinata. L’uomo è stato multato. Il contrasto allo spaccio è proseguito anche nel capoluogo, dove sono stati svolti servizi mirati in zone centrali e semi centrali: qui un uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di diversi tipi di droghe. Servizi simili sono stati condotti nella zona nord della provincia, in particolare a Massa Marittima, dove ad un giovane, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, è stato trovato un panetto di hashish di circa 100 grammi, nonché un bilancino elettronico.