Contrada Borgo "Molti successi Ma vogliamo continuare"

CASTEL DEL PIANO

Il Borgo ha dominato gli ultimi palii ma di vincere non si perde mai la voglia.

Capitano Rosati, ci traccia un bilancio di questo ultimo anno trascorso in contrada?

"Veniamo da un anno intenso e impegnativo. Siamo stati l’ultima contrada a trionfare in piazza Garibaldi e oltre alle 17 cene dopo la vittoria del palio abbiamo organizzato molte iniziative, anche durante l’estate. Mi ha fatto molto piacere avere accanto gli amici di contrada".

Carlo Sanna, il vostro fantino di contrada, quest’anno non potrà correre.

"La situazione è complicata, Carlo Sanna è fuori da agosto, Siri si è infortunato domenica ad Asti. Mi guardo in giro e quello che mi pare evidente è che le monte sicure non ci sono più. Io personalmente ho una rosa di fantini, con cui sono sempre in contatto. Dopo l’assegnazione dei cavalli sapremo confermare il fantino".

Si parla di Sebastiano Murtas detto Grandine al Borgo?

"Murtas è tra i primi fantini che ho conosciuto, è dal 2017 che abbiamo rapporti e lo reputo affidabile e professionale, quindi lo tengo in stretta considerazione ma al momento non è la scelta che abbiamo fatto".

Sono terminate le iscrizioni dei cavalli, che giudizio ha sugli iscritti?

"Ci sono nomi molto interessanti che se passano le visite ci possono permettere di fare un bel lotto di cavalli. Io spingerò per un lotto di cavalli equilibrato, di alto livello".

Il Borgo continua ad avere voglia di vincere?

"La contrada è quasi sazia di palio, tre vittorie di fila sono tante e anche pesanti da gestire. Detto questo noi andremo in piazza per fare del nostro meglio, faremo di tutto per ottenere un buon risultato".

Se potesse migliorare qualche aspetto del Palio, dove e come interverrebbe?

"Il Comune ha fatto tanto. Per me rimangono due priorità: comprare della terra nuova e tornare ad avere l’affluenza di cavalli che c’era un tempo".