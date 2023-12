Contenzioso per l’acqua: "La colpa è del Comune. E Pesucci lo sa bene"

Sulle storia che riguarda circa 150 persone del comune di Campagnatico che nei giorni scorsi si sono viste interrompere il servizio di acqua potabile interviene anche Luca Grisanti, ex sindaco oggi consigliere di minoranza.

"lI sindaco Pesucci – dice Grisanti – non ha rispettato gli impegni assunti riguardo la gestione della rete idrica del Consorzio di Pian Garzeto con il risultato che molte famiglie e attività agricole si sono viste interrompere il flusso dell’acqua". Si è di fatto creata una vera e propria emergenzaa, tanto che è dovuto intervenire anche il prefetto. Per Grisanti Pesucci è il responsabile di questa vicenda.

"La storia di Pian Garzeto non può essere ridotta alle bugie di Pesucci – dice – che è l’unico responsabile. Non è certo per colpa di alcuni morosi come lui vorrebbe farci credere e come gli ha fatto notare anche il prefetto nella riunione di venerdì mattina". Per Grisanti Pesucci avrebbe sostituito l’amministrazione comunale al Consorzio di Pian Garzeto (sciolto da circa un anno) nella gestione delle utenze dell’acquedotto. "Il sindaco – prosegue – ha promesso che il Comune avrebbe svolto tutto il lavoro di lettura dei contatori, intrattenendo i rapporti con gli utenti e con Acquedotto del Fiora, lavoro che fino a pochi mesi è stato svolto dal Consorzio di Pian Garzeto che in maniera puntuale e precisa ha provveduto per anni alle letture dei vari contatori, alla riscossione dai consorziati delle varie somme e in ultimo ai pagamenti ad Acquedotto del Fiora".

Per questo motivo l’ex presidente del Consorzio quando ha ricevuto le bollette intestate allo stesso Consorzio ormai sciolto ha provveduto a comunicare per Pec ad Acquedotto del Fiora che quelle bollette avrebbero dovuto essere inviate al Comune, il quale, come promesso da Pesucci, avrebbe dovuto pensare alla lettura delle utenze e si sarebbe dovuto preoccupare della comunicazione e della verifica dell’avvenuto pagamento.

"Ma niente di questo è stato fatto anche su stessa ammissione del Pesucci – conclude Grisanti – che ha motivato con la mancanza di personale da dedicare a questo nuovo onere assunto. Le bollette non sono state pagate dai componenti dell’ex consorzio perché il Comune non ha comunicato loro gli importi da saldare".

N.C.