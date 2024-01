"Consulta turismo. Ottima iniziativa"

"Iniziative come questa arricchiscono il territorio ed il tessuto produttivo". Così Confesercenti commenta l’iniziativa dell’amministrazione di Monte Argentario che ha costituito la Consulta comunale per il turismo. "Riteniamo che organi come la Consulta debbano essere presenti in ogni comune con un minimo di vocazione turistica – afferma Marco Di Giacopo coordinatore Confesercenti Area Sud –. Anzitutto perché la nostra provincia ha bisogno di dibattito e confronto. In particolar modo, è fondamentale fare rete su un tema come il turismo, dal quale passa buona parte del benessere e del sostentamento della provincia". Confronto e scambio però non bastano. "Serve programmazione – aggiunge –. Un territorio di una bellezza impressionante come Monte Argentario poteva vivere di rendita fino a quindici anni fa, adesso non è più così. Sindaco e assessore sono stati lungimiranti mettendo in piedi la Consulta".