Consulta per Porto Ercole La guida Giovanni Nieto

Consulta di Porto Ercole, cittadini favorevoli dopo la prima riunione indetta dal sindaco Cerulli e dai consiglieri e assessori portoercolesi. E il presidente del comitato è stato individuato in Giovanni Nieto, mentre la prossima seduta verrà probabilmente indetta a fine estate. "Porto Ercole ha bisogno di una gestione più autonoma – ha detto Arturo Cerulli durante la riunione tenuta nei locali del Girotondo, nella ex scuola elementare sul lungomare –. Io addirittura farei un Comune unico della zona sud (Argentario, Orbetello, Giglio e Capalbio, chiamato Costa d’Argento), per avere più incidenze a carattere regionale e nazionale. Comunque l’Argentario ha due frazioni che per ovvi motivi hanno esigenze diverse, quindi facciamo scegliere ai portoercolesi. La consulta dei cittadini e dei rappresentanti delle associazioni si deve riunire periodicamente per parlare delle soluzioni, ad esempio se chiudere il paese. Non esistono scelte che vanno bene a tutti. La consulta deve essere formata da chi vuole partecipare, anche i consiglieri sono graditi. Secondo noi il responsabile dovrebbe essere Giovanni Nieto, una persona che possiamo considerare neutrale e disponibile". Tomba del Caravaggio, ex asilo Ricasoli, ztl, mura, ex scuola elementare e tanti altri argomenti da proporre poi all’amministrazione secondo il parere della consulta. "Nelle scuole elementari, ad esempio, vorremmo fare un misto tra pubblico e privato – ha aggiunto Cerulli –, ad esempio nel piano di sopra un ristorante, una palestra o una veranda sul mare". "Abbiamo deciso di fare questo comitato con persone in vari settori – ha aggiunto il vicesindaco Michele Lubrano – dove ognuno porta i problemi per affrontarli, poi noi faremo filtro in giunta per capire dove intervenire. Tutti noi possiamo fare qualcosa per il bene del paese. Adesso siamo ben organizzati in Comune, essendo in quattro tra consiglieri e assessori di Porto Ercole". I cittadini si sono dimostrati favorevoli e si riuniranno dunque con la consulta verso la fine dell’estate. Parteciperanno, se lo vorranno, anche i consiglieri di opposizione, con Marco Nieto che si è detto favorevole e disponibile per dare un apporto significativo al paese di Porto Ercole. E, secondo i residenti, il tutto dovrà essere finalizzato "a portare i miglioramenti anche per far arrivare i turisti".

Andrea Capitani