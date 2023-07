Consulta per Porto Ercole, anche la minoranza è favorevole

Sulla consulta di Porto Ercole la minoranza è favorevole. Per la precisione, è il gruppo "Per l’Argentario" guidato dal capogruppo Marco Nieto (nella foto) ad esprimersi in maniera positiva sull’idea dell’Amministrazione di creare per il paese un comitato costituito da rappresentanti del posto, che verrà costituito martedì alle 19 nei locali del Girotondo, nell’ex scuola elementare. "Abbiamo molti problemi da dover risolvere per dare degni servizi sia alla nostra cittadinanza – sottolinea Nieto – sia ai nostri graditissimi ospiti. In particolar modo nella nostra frazione di Porto Ercole, dove ancora dobbiamo prendere le misure sulla spazzatura e sul decoro, portare il metano nel restante 80% del paese e risolvere le problematiche inerenti ai parcheggi. Questo il motivo per cui presumo che sia maturato il momento di istituire la consulta portercolese che già misi in funzione nel lontano 2018, grazie alla quale riuscimmo a risolvere in pochissimo tempo e a costi zero alcune problematiche, come ad esempio il refitting di piazzale Amerigo Vespucci, la pulizia di parte di vegetazione sul lungomare Andrea Doria accanto all’ex dogana, la proposta e la progettazione di schermare i cassonetti, sul lungomare e in via San Sebastiano. Mi rivolgo quindi alla maggioranza che ha inserito nel suo programma tale punto di notevole importanza, dato che con la consulta si cercherà di collaborare a 360 gradi per perseguire un obiettivo comune: il benessere del territorio e della popolazione".

Tale consulta "dovrà essere formata da tutti i consiglieri comunali portercolesi (sia di maggioranza che di opposizione) – suggerisce Nieto – dagli esponenti di ciascuna associazione e da qualsiasi cittadino privato che voglia partecipare attivamente. Il coinvolgimento dei cittadini, in un contesto di trasparenza, è considerato un arricchimento per la democrazia rappresentativa e può consentire di evitare controversie, nonché sfiducia e insoddisfazione".