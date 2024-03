Consulta per le politiche sociali, Francesco Orsini presidente La Consulta per le Politiche sociali di Pitigliano, istituita nel 2018, ha un nuovo presidente, Francesco Orsini, e conta diversi membri chiave del territorio. Serena Falsetti sottolinea l'importanza del sociale per le comunità locali, mentre Orsini ringrazia le associazioni per la fiducia.