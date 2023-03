Consulta dello sport Entra Cortose

Novità in vista per la Consulta comunale dello Sport. Arriva un nuovo componente esterno ed Alessandro Cortose, presidente della Asd Giuncarico Trails entra a far parte di questo organismo. Il Consiglio comunale aveva eletto componenti in rappresentanza del Consiglio medesimo, ovvero Daniele Tonini, assessore allo Sport, con funzioni di presidente e tre consiglieri comunali di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze. E così la Consulta vedeva nominare Giuseppe De Biase e Giulio Querci, in rappresentanza della maggioranza mentre Andrea Maule rappresentava l’opposizione. A seguire la Giunta ha nominato componenti esterni della Consulta, in rappresentanza della delegazione provinciale del Coni e di ogni associazione sportiva del territorio comunale (ben altri 16 elementi). Adesso c’è la nomina del rappresentante dell’associazione di mountain bike di Giuncarico affiliata alla Uisp. Ed allora via libera all’ingresso di Alessandro Cortose, quale componente esterno, a far parte dell’organismo comunale.

Roberto Pieralli