Consulta dello Sport. Come partecipare alla costituzione

L’amministrazione comunale (nella foto l’assessore Chiara Orsini) intende procedere alla costituzione della Consulta dello Sport, il cui nuovo regolamento è stato approvato nell’ultima seduta di consiglio comunale. Per questo è stato pubblicato un avviso per acquisire le manifestazioni di interesse per tutti coloro che sono interessati a farne parte, rivolto ad associazioni regolarmente iscritte nell’albo comunale delle Libere Forme Associative – Sezione Sport e alle associazioni locali operanti nel mondo della disabilità. Per partecipare alla Consulta è necessario che i soggetti interessati presentino al Comune, entro e non oltre le 12 di lunedì 29 gennaio, apposita domanda utilizzando il modello pubblicato. Tale domanda dovrà arrivare tramite posta elettronica certificata a [email protected]. Per i titolari di indirizzo e-mail ordinario a [email protected] o attraverso consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. La Consulta sarà composta da un rappresentante per ogni associazione sportiva presente sul territorio comunale e un rappresentante per ogni associazione presente sul territorio del Comune e operante nel mondo della disabilità Avrà tra le sue finalità, tra le altre cose, l’espressione di pareri non vincolanti per favorire il riconoscimento e diffusione del valore sociale della pratica sportiva; promuovere quelle azioni necessarie all’individuazione dei bisogni dei cittadini in ambito motorio e sportivo; favorire la promozione di attività e manifestazioni.