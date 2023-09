Consulta dei giovani Aperte le iscrizioni

Aperti i termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione nelle varie commissioni comunale. Fra queste spiccano la nomina dei componenti della Consulta comunale dei giovani, la Commissione Pari Opportunità e quella dello Sport.

"La neonata Consulta comunale dei Giovani – dice la sindaca, Stefania Ulivieri –, avrà funzioni consultive e propositive in queste materie di interesse come la promozione di azioni o progetti volti all’individuazione ed approfondimento dei temi legati ai giovani del territorio comunale a cui si aggiunge la possibilità di fornire pareri sugli atti dell’Amministrazione comunale che riguardano le tematiche giovanili". Per questa Consulta possono presentare domanda i giovani con età compresa fra i 15 e i 25 anni che abbiano residenza o domicilio nel comune di Gavorrano e le domande dovranno essere presentate entro venerdì 22 settembre.

Roberto Pieralli