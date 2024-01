Consulta comunale dei giovani. Approvato il regolamento

Consulta comunale dei giovani, approvato il nuovo regolamento in consiglio comunale. L’assessore Chiara Orsini ha spiegato che "è stata modificata l’età della partecipazione, che prima andava dai 18 ai 35 anni e che adesso è stata abbassata con età minima di 16 anni. Crediamo molto in questo strumento partecipativo, che dà l’opportunità ai giovani di partecipare e avvicinarsi alla macchina amministrativa. Uno strumento apolitico che ci permette di ascoltare le loro esigenze, speriamo in una grande partecipazione". Il consigliere di minoranza Marco Nieto ha proposto anche "una consulta per gli anziani". "Noi cerchiamo di far partecipare tutti, anche i non residenti. Come abbiamo detto in campagna elettorale – ha aggiunto il sindaco Arturo Cerulli – stiamo facendo tante consulte per essere aperti. A Porto Ercole abbiamo visto l’anno scorso solo otto nascite, cosa che può rappresentare un problema su cui lavoreremo". Altro punto riguardava poi la mozione presentata dal gruppo Per l’Argentario sul baratto amministrativo. "È stata presentata una proposta identica a quella del Comune di Sassari, una copia. Mi sarei aspettato almeno che venisse citato, tra l’altro per una legge vecchia che è stata anche abrogata", ha detto il sindaco. "La nostra proposta è di inserire nel nostro Comune il baratto amministrativo", ha puntualizzato Marco Nieto prima di ritirare la mozione. Il sindaco ha inoltre conferito l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al segretario generale Mirella Cavuoto.

Andrea Capitani