Consorzio Vini Maremma. Vermentini, la top ten

La quinta edizione del Vermentino Grand Prix si è svolta a Castiglione. Un appuntamento promosso dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana che celebra il vitigno Vermentino e che grazie alla giuria tecnica sono state identificate le dieci migliori proposte di questa edizione.

"Come sappiamo oltre il 30% dei vini della Doc Maremma Toscana sono ottenuti con il vitigno Vermentino, in larghissima parte presentato in purezza, il che fa della Maremma l’enclave più importante della regione per la produzione di vini bianchi – dice Francesco Mazzei, presidente del Consorzio –. Il Vermentino è un vitigno di mare che in Maremma trova il suo habitat naturale, con personalità espressive diverse in funzione del terreno, dell’altitudine e della distanza dalla costa".

La "Top Ten 2024" dei Vermentini Maremma Toscana Doc è composta da, in ordine alfabetico per azienda: Castelprile, Prelius 2023 - Collemassari, Melacce 2023 - Guido F.Fendi, Chicca 2022 - Podere Cirene, Cirene 2023 – Podere Poggio Bestiale, Lépido 2023 - Poggio Levante, Unné 2020 – Rocca Delle Macie, Campo Maccione 2023 - Tenute Bruni, Upupa 2022 – Terre Dell’Etruria, Marmato 2023 - Val Delle Rose, Cobalto 2021 Vermentino superiore.

"Il Vermentino si conferma certamente un vitigno di grande carattere e in continua crescita sul nostro territorio tanto che in Maremma si trovano il 50% degli ettari coltivati in Toscana con questa varietà – sottolinea Luca Pollini, direttore del Consorzio –. Degli oltre 970 ettari presenti sul nostro territorio, quasi il 60% ha meno di 13 anni e oltre il 40% non arriva a otto anni, quindi si tratta di impianti relativamente giovani".

La Giuria, presieduta da Luciano Ferraro, vice direttore del Corriere della Sera, era composta da rappresentanti di ristoranti stellati della Maremma, titolari di enoteche, delegati di associazioni e tecnici del settore tra cui Mario Bonamici, che organizza il Concorso internazionale e quello nazionale del Vermentino a Cagliari. I vini da esaminare sono stati 73.