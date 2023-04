Consorzio strade vicinali Polemica Fusini-Cinelli

La campagna elettorale è entrata nel vivo. Gabriele Fusini, candidato sindaco di Magliano 2028 in occasione di un incontro con i residenti della località Collecchio ha ribadito la volontà di recuperare le strade doganali poi ha sottolineato l’importanza della manutenzione delle strade consortili. "I singoli consorzi si stanno già organizzando – dice Fusini– per perseguire il progetto di creazione di un consorzio unico che comporterebbe un indubbio vantaggio. Perché la presenza di tanti piccoli consorzi impedisce una manutenzione programmata e coerente, che si basi su criteri oggettivi di urgenza e rotazione e che miri a risolvere prima le situazioni di vero pericolo e poi anche quelle più ordinarie. Inoltre un Consorzio unico consentirà anche di poter andare a cercare finanziamenti per portare avanti progetti specifici". Diego Cinelli, ex sindaco e candidato Magliano Comune Aperto incalza: "il Consorzio unico è già stato deliberato dal Consiglio comunale del giugno scorso e gli altri sciolti. Fusini è poco informato". Poi prosegue facendo intendere l’attenzione rivolta a questo tema: "L’ultimo Consiglio deliberò la creazione del Consorzio unico stradale con l’astensione del gruppo di minoranza di Giancarlo Tei, dell’allora vicesindaco Pastorelli e delle consigliere Melosini e Fedeli. Con questo era stato approvato anche lo scioglimento dei vari consorzi stradali. Con la caduta dell’amministrazione – conclude – non si è svolta la successiva assemblea e la elezione del cda e questo, chiaramente, è un problema in quanto al momento tutto è fermo".