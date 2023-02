Consorzio Montecucco Vetrina a Firenze per vini e nuovo logo

A "L’Altra Toscana", evento esclusivo a chiusura della settimana delle anteprime, ha partecipato anche il Consorzio Tutela Vini Montecucco. L’evento si è svolto a Palazzo degli Affari di Firenze e il consorzio amiatino, insieme alle altre undici denominazioni partecipanti, ha svelato i nuovi vini. Trenta le etichette Montecucco che sono state fatte assaggiare al pubblico nelle loro nuove annate: 2022 per il Vermentino Doc e dalla 2020 alla 2017, in base alle diverse tipologie, per i vini rossi della Doc e Docg. Per il consorzio amiatino ieri è stata anche l’occasione per svelare in anteprima il nuovo logo, nato da un progetto di restyling sviluppato in collaborazione con Ied Firenze.

Giovan Battista Basile, presidente del Consorzio Tutela Vini Montecucco, soddisfatto di essere tornato a L’Altra Toscana, ha ribadito che "quella di cui siamo portavoce insieme agli altri Consorzi presenti è una Toscana enologica unica, fatta di realtà piccole o meno conosciute ma in grado di arricchire il panorama vitivinicolo toscano grazie a tradizioni di coltivazione che affondano le radici nella storia di territori unici".

N.C.