Consorzio Montecucco a "L’Altra Toscana"

Il Consorzio Tutela Vini Montecucco a Firenze ha presentato le sue nuove annate a "L’Altra Toscana". Al banco d’assaggio una selezione di 22 etichette tra le tipologie Montecucco Vermentino Doc, Rosso Doc, Rosso Riserva Doc, Sangiovese Docg e Sangiovese Riserva Docg.

"Come ogni anno – dice Giovan Battista Basile (foto), presidente del Consorzio – abbiamo presentato diversi millesimi in base sì alle tipologie proposte, ma anche a seconda delle scelte stilistiche e imprenditoriali di ogni singola azienda. Proprio per la caratteristica di grande longevità dei vini Montecucco, i vignaioli hanno la possibilità di scegliere il momento migliore per la messa in commercio e quindi allo scaffale di una precisa annata, e quindi di tenerla in cantina anche più a lungo. Gran parte delle etichette Doc e Docg in assaggio arrivavano comunque dalle annate 2019 e 2020, senza dubbio tra le migliori".