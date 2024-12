Consorzio di Bonifica. Lo stage degli studenti

Avvicinarsi al mondo del lavoro è un passo importante della vita e l’obiettivo è quello di compiere il primo passo con la giusta dose di curiosità di andare a scoprire le attività lavorative da svolgere. Così stato per due studenti del liceo statale Antonio Rosmini di Grosseto che hanno concluso la loro settimana di stage al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. È il progetto di alternanza scuola-lavoro reso possibile con la convenzione stipulata tra l’ente e l’istituto diretto dalla dirigente Roberta Capitini. Gli studenti Leonardo Bassi e George Razvan Vichiriuc hanno potuto partecipare alle attività quotidiane del Consorzio, ospiti dei vari settori: dall’area amministrativa alla progettazione, dall’ufficio legale alle risorse umane, fino alla comunicazione. A seguire i due giovani, con il supporto di tutte le altre aree, è stato Carlo Cagnani, responsabile amministrativo di Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: "Voglio sottolineare l’impegno e l’interesse che Leonardo e George hanno avuto in questa settimana – afferma Cagnani – per noi è sempre un piacere aprirci alle nuove generazioni, per fare in modo che l’attività del Consorzio possa essere sempre più conosciuta". "Nelle scorse settimane abbiamo avuto un altro progetto di alternanza scuola-lavoro con il polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto – conclude – e ci auguriamo che queste iniziative proseguano e anzi si diffondano sempre più tra gli istituti del nostro comprensorio. Invitiamo tutti a collaborare con noi". L’esperienza per i due ragazzi è stata costruttiva. "Conoscevo il Consorzio e i suoi compiti – racconta Leonardo Bassi – così ho deciso di provare questa esperienza che mi sarà sicuramente utile in futuro". "Io invece non sapevo quali fossero le competenze di Cb6 – precisa George Razvan Vichiriuc – e adesso ho più chiara l’importanza degli interventi sul territorio". Qual è stata l’attività più interessante? Entrambi concordano: "Ci è piaciuto capire come funziona l’ufficio legale, forse perché è il settore più affine al nostro percorso di studi".