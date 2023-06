"Consorzio Cosvig da rifondare"

Il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine, con un video su Facebook intende fare chiarezza sulla situazione del consorzio dei comuni geotermici (Cosvig) e soprattutto sulla situazione dei lavoratori. Il comune di Monterotondo è socio Cosvig e il sindaco mette in fila una serie di numeri del 2018. Dalle parole del primo cittadino emerge che: "È stato di quasi 2 milioni di euro il contributo per il laboratorio di Larderello che praticamente non ha mai fatto attività. Il punto di rottura è stato il 2019 - dice il sindaco nel video sui social - perché è venuta fuori la mala gestione di Cosvig". Termine critico sulla precedente gestione. "Ha generato grandi danni - dice - portando alla perdita di quasi un milione di euro dei nostri soldi". Il sindaco ha parlato poi di costi insostenibili per il mantenimento della struttura, come gli 80mila euro di rimborsi annui per i viaggi, oppure di tre dirigenti che hanno un costo aziendale di mezzo milione di euro e di una campagna di incarichi per la comunicazione pari a 390mila euro. "Un sistema - dice Termine - che non poteva tenersi in piedi. Quindi è stata avviata una revisione, ma sono state incontrate problematiche giuridiche relative allo scorporo di SestaLab, che non ha carattere istituzionale, trattandosi di attività imprenditoriale. A questo punto per Termine il tema politico è revisionare la società dando certezze ai lavoratori. "La nostra proposta - dice - guarda a nominare un amministratore unico cercando finanziamenti europei per progettualità che possano dare ricadute sul territorio, con un ridimensionamento della struttura organizzativa del consorzio". Il rilancio della società è un auspicio di Termine e dei sindaci dell’area geotermica. Venerdì 23 è in programma l’assemblea dei soci e sarà un primo importante momento per sciogliere qualche nodo.