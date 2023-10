Consiglio giovani. Oggi si vota

Oggi si vota per il Consiglio comunale dei giovani. Il seggio sarà aperto, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 nella sala consiliare "Augusto Brozzi" del Comune di Pitigliano.Il Consiglio dei giovani sarà composto da 7 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista, da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di eta` e non abbiano superato il venticinquesimo anno di eta`. Deve essere rispettata la parita di genere e inoltre devono far parte del Consiglio almeno 13 di membri di eta` compresa tra i 15 e i 17 anni. A questa elezione del consiglio comunale dei giovani è stata presenta una sola lista "Voce ai giovani". I candidati sono Flaminia Rinaldi, Alice Burchiella, Salvatore Illiano, Greta Giuliani, Agnese Mazzetti Agnese, Valentina Conti e Zoe Biribicchi.

Giancarlo Carletti