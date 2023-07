Consiglio e scintille "Pegaso, grave episodio"

Durante la seduta consiliare di ieri sono stati dibattuti i due argomenti che stanno tenendo banco a Castel del Piano: l’intervento del doppio elicottero perchè la piazzola di atterraggio si è presentata senza illuminazione e l’esclusione di Castel del Piano dall’evento "Notizie dall’Amiata".

Il capogruppo di minoranza, Samuele Pii, ha ricordato che da dicembre la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso è senza un custode.

"E’ difficile ignorare questo fatto – ha ribadito Pii –, adesso c’è una situazione in sospeso e va risolta". Il sindaco Michele Bartalini ha sottolineato che l’amministrazione comunale non ha responsabilità sulla gestione. Per il consigliere di maggioranza, Luca Salvadori si tratta di una questione di diritto che avrà un suo epilogo e i suoi responsabili. Per Pii, al di là del diritto, ci sono responsabilità politiche e civili che l’amministrazione si deve assumere: "Sono arrivati prima i familiari del paziente all’ospedale di Siena che il malato. Questo fatto è grave".

Alle dichiarazioni di Pii, l’altro consigliere di opposizione, Giovanna Longo ha ribadito che "in quattro anni questa situazione non è mai stata affrontata".

Poi "Notizie dall’Amiata" che non si svolgerà a Castel del Piano. "Non siamo stati contattati", ha ribadito sinteticamente l’assessora Sonia Giannelli, posizione che è stata confermata da Bartalini: "Confermo e dico anche sono dispiaciuto che gli altri sindaci non ci abbiamo contattato".

Scintille tra maggioranza e minoranza quando si è discusso sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’articolo 193 del Tuel prevede per gli enti locali l’obbligo di rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, oltre che il pareggio finanziario complessivo, tutti gli equilibri stabiliti in bilancio. La minoranza ha chiesto lumi sui 140mila euro che l’amministrazione dovrebbe liquidare alla ditta che ha lavorato all’efficientamento energetico delle scuole medie e che ancora non sono stati pagati. A tal proposito la ditta ha fatto scrivere dal suo legale. "L’amministrazione ha mancato un avviso della Regione e non ha potuto ricevere un secondo finanziamento", ha ricordato Longo. Il sindaco Bartalini ha chiarito che la ditta sarà pagata o tramite un rifinanziamento dei lavori da parte della Regione o sarà applicato l’avanzo di amministrazione. "Perchè il nostro bilancio non garantisce la copertura di una spesa ingente che era già stata prevista?", ha chiesto Pii al responsabile della Ragioneria presente in consiglio. Domanda che il sindaco ha intercettato e rimandato al mittente.

Nicola Ciuffoletti