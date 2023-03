Consiglio del Cesvot C’è Margherita Procopio

Con assemblee in tutta la regione, il Cesvot ha rinnovato i Consigli Direttivi delle delegazioni territoriali. Per la delegazione di Grosseto, alla quale Fiab Grosseto Ciclabile fa riferimento da anni, l’assemblea ha eletto Margherita Procopio. Ispettrice della Polizia di Stato con un’esperienza di anni di servizio presso l’Urp della Questura di Grosseto, da poco tempo trasferita ad altri uffici per svolgere altri incarichi ed altre mansioni, Margherita è stata ispiratrice e anima di tanti progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado realizzati da Fiab Grosseto Ciclabile. Uno per tutti, il progetto In "Segnal’Etica" che per tre anni consecutivi abbiamo potuto portare nelle scuole primarie. "A Margherita il nostro grazie – scrive la Fiab – per il tempo dedicato, per l’attenzione e la disponibilità per il sociale. Tanti i progetti, gli interventi, gli incontri con la comunità grossetana, conquistando la fiducia di molti, diventando per tutti un punto di riferimento. A Margherita vanno i nostri migliori auguri per questi nuovi incarichi".