Consiglio comunale. Si parla di bilancio

Il consiglio comunale di Monte Argentario è convocato per domani alle 9 e vedrà, tra gli argomenti all’ordine del giorno, una variazione al bilancio di previsione 2024/2026 con applicazione dell’avanzo accantonato di amministrazione 2023, una variazione al documento unico di programmazione 2024/2026, l’acquisto di un’area per l’ampliamento del cimitero di Porto S.Stefano della superficie di 805 metri quadri in via Spaccabellezze, la trasformazione del diritto di superficie in proprietà sul comprensorio Peep Condominio Casa Fiorita, l’approvazione del regolamento comunale su sponsorizzazioni e accordi di collaborazione con privati e quello sul regolamento per l’istituzione della denominazione comunale di origine, il nuovo brand del Comune. Infine, il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e il regolamento per l’esercizio del controllo sull’Azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente.