Consiglio comunale. Riunione domani

Il consiglio comunale si riunirà domani alle 15.30. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del sindaco Ugo Lotti e all’approvazione dei verbali della seduta precedente, spiccano provvedimenti di carattere fiscale, con la conferma degli scaglioni, delle aliquote e delle soglie di esenzione dell’addizionale comunale all’Irpef, nonché l’approvazione delle aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu) per il 2025. Di particolare rilevanza sarà anche l’esame e l’approvazione del Documento di programmazione 2025-2027 e del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. In ambito regolamentare, il Consiglio comunale discuterà l’approvazione del regolamento per l’uso degli automezzi comunali e la disciplina per la ricerca e coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali. Un altro punto significativo riguarda la convenzione tra il Comune di Sorano e la società Antiche Terme Acqua di Sorano Srl.