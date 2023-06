Consiglio comunale Parcheggio e polemiche

Parcheggio al Giardino Iacovacci, in consiglio la discussione sui lavori che hanno portato ai 60 posti auto. Il sindaco Arturo Cerulli, nell’illustrazione del punto all’ordine del giorno, ha spiegato che "si tratta di lavori fatti in somma urgenza in una zona che era rimasta inagibile per diversi anni. Durante la precedente amministrazione – ha detto il primo cittadino – il titolare dell’area fece demolire il vecchio cinema, ma questa attività non fu completata e il cantiere è rimasto giacente per cinque anni. Da un controllo fatto dall’Ufficio tecnico è venuto fuori che l’area era poco sicura. Si è attivata una procedura d’urgenza che ha permesso di completare l’opera in tempo breve".

La risposta dell’opposizione non si è fatta attendere. Marco Nieto ha puntualizzato che "su Porto Ercole ancora non abbiamo un piano parcheggi. Per il verbale di somma urgenza, l’affidamento del 22-25 maggio dice che la società che già era titolare del cantiere – ha sottolineato – ma da una visura non c’era questa titolarità. Il 25 maggio è avvenuto il ricorso alla piattaforma Start. Il 29 maggio si ricorre alla procedura d’urgenza, che però è plausibile solo per fatti imprevedibili ed eccezionali. Siamo favorevoli ai parcheggi che sono necessari sia a Porto Santo Stefano che a Porto Ercole". Priscilla Schiano ha inoltre rilevato che le sono arrivate "voci che noi abbiamo denunciato. Ma noi non abbiamo denunciato nessuno né fatto esposti – ha puntualizzato –. Questa faccenda è arrivata anche a noi il 27 maggio. Abbiamo pensato a lavori della vecchia amministrazione. Abbiamo il dovere di vigilare: il 29 maggio abbiamo chiesto gli atti ma non ci è stato prodotto nulla". Per la votazione i componenti della minoranza sono usciti dall’aula e non hanno partecipato, mentre Cerulli ha risposto che "la Guardia di finanza si è mossa e questo fa presupporre che qualcuno abbia segnalato la questione".