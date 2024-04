Consiglio comunale. Lavori pubblici, variazioni

Giornata importante quella di oggi a Follonica. Stasera è in programma (alle 19) il Consiglio comunale. Sono otto i punti all’ordine del giorno stilati dal presidente Francesca Stella. Il primo e il secondo punto sono l’approvazione del verbale della seduta precedente e alcune comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco Andrea Benini. Il terzo punto all’ordine del giorno vedrà la discussione di un’interpellanza (da trattare però a porte chiuse) presentata dai consiglieri di minoranza Daniele Pizzichi e Charlie Lynn sulle affermazioni del sindaco riguardo alla posizione di un dipendente. Importante il punto quattro con l’assise che sarà chiamata all’approvazione della prima variazione sul programma triennale dei lavori pubblici (2024-2026) e sull’elenco annuale dei lavori da espletare. Al quinto punto all’ordine del giorno il Consiglio comunale sarà chiamato alla proposta sulla variante di schede normative di indirizzo progettuale al regolamento urbanistico. Al punto sei verrà chiesta al Consiglio l’approvazione alla variante del regolamento urbanistico per la realizzazione di due immobili ad uso servizi a corredo dell’impianto da golf da 18 buche di Poggio all’Olivo. Al punto 7 si chiede con un emendamento l’integrazione dell’articolo 3 dello statuto Comunale dalla rete dei "Comuni Sostenibili". Infine al punto 8 sarà discussa la mozione di indirizzo alla Giunta Comunale in materia di concessioni marittimo demaniali.

Intanto all’ufficio Urp del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, per riconoscere lo Stato della Palestina. Nella petizione si legge che l’Italia "riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale" e che la "legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana". Le firme sono raccolte entro mercoledì 15 maggio all’Urp, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45.