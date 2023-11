Consiglio comunale dei giovani. Adesso a Pitigliano è realtà. La presidente è Flaminia Rinaldi

Il Consiglio dei giovani si è insediato. Si è riunita nei giorni scorsi la prima assemblea del Consiglio comunale dei giovani di Pitigliano. Durante la seduta sono stati eletti come presidente Flaminia Rinaldi e come vicepresidente Agnese Mazzetti. Ma ecco tutti i membri del primo Consiglio comunale dei Giovani: Zoe Biribicchi, Alice Burchiella, Valentina Conti, Greta Giuliani Salvatore Illiano, Agnese Mazzetti, Flaminia Rinaldi. Il Consiglio comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza, composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Per Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, si tratta di uno strumento di cittadinanza attiva che consente ai giovani di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio. Rappresenta inoltre un’opportunità importante per esprimere opinioni e idee e per avanzare proposte diventando più incisivi sulla vita sociale, culturale e politica di Pitigliano, in particolare sulle politiche giovanili. Il Consiglio comunale dei giovani potrà presentare delle proposte di deliberazione al Consiglio e alla Giunta di Pitigliano e potrà esprimere parere preventivo non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal sindaco o dalla Giunta che riguardano i giovani e la condizione giovanile. Presente alla prima assemblea anche il primo cittadino di Pitigliano Giovanni Gentili che soddisfatto ha ribadito: "Auguro un buon lavoro a tutti i ragazzi e le ragazze che compongono il consiglio comunale dei giovani".