Consiglio comunale anche in streaming "Più partecipazione"

I cittadini partecipano sempre meno ai lavori del consiglio comunale. Un problema che l’amministrazione comunale ha evidenziato in più occasioni. Adesso con l’adozione di una nuova piattaforma che consentirà lo svolgimento dei consigli comunali in streaming spera di far rinascere ai cittadini, la voglia di partecipazione alla vita pubblica e politica della cittadina. A partire dal prossimo consiglio comunale i cittadini avranno la possibilità di seguirlo da remoto, ma non solo la nuova piattaforma consentirà ai cittadini di visualizzare gli ultimi argomenti oggetto di discussione con possibilità di accedere alla registrazione audio-video e a tutte le informazioni relative alle singole sedute consiliari. Al contempo i cittadini possono recuperare i consigli archiviati e fare ricerca nell’archivio attraverso l’utilizzo di parole chiave. "Si tratta di un intervento di digitalizzazione delle sedute del consiglio comunale -ricorda Luciano Giglioni, vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Castel del Piano -. Il periodo Covid ha messo a dura prova oltre alla situazione sanitaria e sociale anche la vita amministrativa e democratica del Comune. La mancata presenza dei cittadini ai Consigli comunali,anche se era stata data loro la possibilità di collegamento da remoto, è stato un momento lungo tre anni in cui è venuto a mancare un confronto democratico diretto che è stato delegato ad interventi sui social con i limiti che noi tutti conosciamo". La sala del consiglio comunale è stata "istituzionalizzata", le postazioni sono diventate fisse e a differenza del passato, la sala ospiterà quasi esclusivamente i lavori del Consiglio.

N.C.