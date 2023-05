Consiglio choc La minoranza lascia l’aula

La minoranza si alza dal Consiglio e se ne va. E’ successo ieri a Manciano. A motivare la scelta è Alessandro Giomarelli, segretario dell’Unione comunale Pd di Manciano. "L’amministrazione guidata dal sindaco Morini pare non voler abbandonare la pessima abitudine di ostacolare la partecipazione dei cittadini alle sedute consiliari e continua a convocare i Consigli comunali alle 10 del mattino – dice Giomarelli –, ben quattro convocazioni su cinque nel corso di questo anno". Il gruppo di opposizione, "fin dall’inizio del mandato ed in ogni consiglio comunale, ha messo in evidenza come ben due dei loro componenti abbiano grossi impedimenti a partecipare ai dibattiti in orario di lavoro, impedimenti determinati dal loro ruolo di lavoratori dipendenti – aggiunge – ma il sindaco e la sua maggioranza appaiono sprezzanti nei confronti delle richieste, semplici e legittime, dei consiglieri di opposizione. Ricordiamo al sindaco che favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è il suo primo dovere e che i cittadini hanno diritto di ascoltare i propri amministratori dibattere i temi che riguardano la gestione del loro Comune".