Consegna Tesserini Venatori a Follonica: Da Lunedì in Via Bicocchi

A partire da lunedì inizia la consegna dei tesserini regionali per la stagione venatoria 2022-2023. Il tesserino venatorio cartaceo della passata stagione venatoria deve essere riconsegnato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno come da calendario venatorio della Regione Toscana. I tesserini venatori possono essere ritirati all’associazione socio culturale "Tradizioni Rurali Follonichesi" in via Bicocchi 9, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12. Serve la ricevuta del versamento annuo di rinnovo della tassa di concessione regionale e governativa in corso di validità, l’allegato al porto d’armi (tesserino di colore giallo); La ricevuta pagamento Atc, il tesserino venatorio della stagione precedente ? la ricevuta rilasciata dal Comune attestante l’avvenuta restituzione. Tutte le informazioni sono reperibili nella pagina del Comune di Follonica, nella sezione dedicata all’ufficio Caccia – Pesca e al seguente link: https:www.regione.toscana.itcaccia-e-pesca.