Consegna in Prefettura delle Medaglie d’Onore

Sabato alle 10.30, in Prefettura, nel Salone degli Specchi, nel corso della Cerimonia commemorativa del "Giorno della Memoria" saranno consegnate dal prefetto Paola Bernardino le "Medaglie d’Onore", concesse dal Capo dello Stato, ai familiari dei cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, deceduti.

Intanto anche il cinema Aurelia Antica Multisala di Grosseto partecipa alla celebrazione del "Giorno della memoria" 2024 nell’ambito delle iniziative proposte da Isgrec, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, per ricordare la fine dell’Olocausto con la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Era il 27 gennaio 1945.

L’appuntamento al cinema Aurelia Antica è per domani a partire dalle 10 con la proiezione del film "One life" di James Hawes con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Johnny Flynn, Jonathan Pryce e Lena Olin. L’evento è riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado ed è gratuito su prenotazione, chiamando il numero 0564 415219.

"One life" racconta la storia dell’uomo considerato lo "Schindler britannico", Nicholas Winton, l’operatore umanitario che contribuì a salvare centinaia di bambini dai nazisti nel 1938, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Avvertendo la minaccia dell’invasione della Germania di Hitler, Winton organizzò un piano di salvataggio noto come "Operazione Kindertransport" per tanti piccoli, molti dei quali di religione ebraica. Riuscì a far partire otto treni con centinaia di bambini – alla fine furono in tutto seicentosessantanove – che raggiunsero la Gran Bretagna dove vennero ospitati da famiglie affidatarie. L’impegno di Winton è stato pubblicamente riconosciuto nella seconda metà degli anni Ottanta, quando ebbe l’occasione di incontrare alcuni di quei bambini ormai adulti nella trasmissione "That’s life!" della Bbc. La figura di Nicholas Winton è interpretata da Anthony Hopkins.