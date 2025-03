"Consani", niente da fare. Passa il Castelfranco

La Pallavolo Grosseto Luca Consani non frena la corsa del Castelfranco e archivia la diciottesia giornata di serie D femminile con una sconfitta per 3-0 (23-25, 14-25, 13-25). Sfida combattuta solo nel primo set dove le ospiti hanno dovuto tirare fuori il meglio per battere la giovane formazione grossetana, composta da under 16. Il team grossetano si trova subito a rincorrere nel punteggio sotto per 6-1. Poi, superato il momento di difficoltà, ritrova gioco e coraggio e finisce per recuperare fino al 12 pari. Sfruttando al massimo il servizio e le centrali passando a condurre. Ma Castelfranco non sta a guardare e recupera pareggiando i conti con il punteggio di 22-22. Il primo set si chiude con un diagonale vincente della squadra ospite, seguito dal servizio lungo delle padrone di casa, che subito dopo sbagliano l’attacco. Niente da fare nel secondo e terzo set, con la formazione pisana che, seppur con qualche pausa di troppo, è riuscita a tenere a bada la squadra di casa