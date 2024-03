Conoscere per aiutare bene. Ogni animale ha i suoi bisogni

L’uomo rispetta le altre specie viventi? Questo ci siamo chiesti noi alunni della classe 1A dell’Istituto "Don Breschi" di Massa Marittima. Pertanto abbiamo cercato articoli giornalistici, che parlassero di animali in difficoltà e abbiamo capito che l’uomo spesso cerca di aiutare le altre specie viventi, ma purtroppo senza conoscere le loro esigenze. Invece di informarsi, rivolgendosi agli esperti, le persone agiscono d’istinto e a volte causano danni anche gravi.

Ci sono moltissime storie che ci parlano di animali, che, per colpa del "non sapere" dell’uomo, hanno fatto una brutta fine come quella della tartaruga di terra, che, mentre stava camminando lungo la riva del mare vicino a Marina di Grosseto, è stata scambiata per una specie acquatica da una persona, che ha cercato di aiutarla gettandola in acqua; così la povera tartaruga è annegata. I volontari di Tartamare l‘hanno seppellita, mettendo sulla sua tomba un cartello che dice: "Qui giace Marina, tartaruga di terra vittima dell’ignoranza".

Un’altra storia che ci ha colpito è quella del delfino spiaggiato a Giannella: un uomo ha provato ad aiutarlo, spingendolo verso il largo e mettendogli la testa sott’acqua a suo dire per "farlo respirare", ma il delfino è un mammifero e respira con i polmoni portando la testa fuori dall’acqua!

Che dire poi di Carlotta, la cernia bruna mascotte dell’Acquario dell’Argentario? È stata pescata quando era ancora un pesciolino e regalata al presidente dell’Acquario. Poi è cresciuta molto e alcuni turisti, che la vedevano nella sua vasca non tanto grossa, protestavano con i dipendenti, pensando che soffrisse. La cernia però anche in mare aperto non ha bisogno di molto spazio per vivere ed è molto territoriale, infatti, quando hanno provato a spostarla in una vasca più grande, Carlotta mandava segnali di malessere, perché non riconosceva la sua tana.

Anche con gli animali domestici le cose non vanno meglio. Ad esempio i cani spesso vengono umanizzati: trattati come bambini, vestiti con abiti alla moda oppure dipinti con colori stravaganti! Questo può creare dei problemi nel loro comportamento e metterli in pericolo quando stanno in mezzo ai loro simili.

L’uomo deve capire che non è il capo di tutto ma parte di un tutto insieme alle altre specie viventi e non deve trattarle come se fossero uguali a lui. Deve invece conoscere i loro bisogni ed esigenze e, se non è informato, deve rivolgersi agli esperti e non improvvisarsi soccorritore.