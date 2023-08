Conoscere il mare per difenderlo Incontri e laboratori con l’Acquario

L’Acquario Mediterraneo dell’Argentario ha in programma una serie di incontri per sensibilizzare sul tema dell’inquinamento del mare dalle plastiche. Gli appuntamenti di "Impariamo a combattere l’inquinamento del mare" si svolgeranno tutti alle 16 e sono giovedì nella Caletta, giovedì 17 alla Cantoniera e giovedì 24 al Pozzarello. Il laboratorio di biologia invece si svolgerà sempre alle 17 e sarà accolto nelle sale dell’acquario dell’Argentario. Il primo appuntamento è domani, poi sarà replicato lunedì 14 e lunedì 21. Durante tutte e tre i giorni sarà anche possibile visitare l’acquario. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monte Argentario ed è finanziata dal Bar Giulia. Le attività sono gratuite per i ragazzi da 6 a 14 anni. Per prenotazioni telefonare allo 0564815933 oppure rivolgersi all’Acquario.