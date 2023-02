Congresso regionale Pd Tour maremmano di Emiliano Fossi

Emiliano Fossi, candidato segretario del Pd della Toscana, sarà in provincia di Grosseto, accompagnato da Giuseppe Provenzano, vicesegretario nazionale del partito. Si inizia alle 11.30 alla Palomar, in piazza Dante, con Fossi che illustrerà la sua piattaforma politico-programmatica. Alle 16 sarà a Niccioleta al cippo commemorativo della strage nazifascista dei minatori. Alle 17.30 a Massa Marittima, al Bike Garage, in via Butigni, (angolo Piazza Garibaldi), incontro pubblico.

In fine alle 20 alla pizzeria La Pizzina (piscina comunale) via Sanzio, cena aperta a iscritti e elettori del Partito Democratico.