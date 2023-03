Congresso della Lega Pacella segretario per acclamazione

Claudio Pacella è il nuovo segretario provinciale della Lega. È stato eletto ieri mattina per acclamazione durante il congresso del partito che si è celebrato a Grosseto all’hotel Granduca. Pacella, consigliere comunale nel capoluogo ed ex presidente dell’assemblea cittadina, era l’unico candidato alla guida del partito e succede al consigliere regionale Andrea Ulmi che ha diretto la Lega dal 2017, prima come segretario provinciale e poi come commissario. Sul suo nome c’è stata la convergenza delle sei sezioni comunali e intercomunali che saranno rappresentate nel nuovo direttivo provinciale.

"Sono onorato di guidare la Lega – afferma il neosegretario – e ringrazio tutti i militanti ed i segretari che hanno sostenuto la mia candidatura. Un ringraziamento va al consigliere Ulmi che ha guidato la Lega negli ultimi sei anni ottenendo risultati importanti. La mia sarà una segreteria che dovrà gestire un partito con una struttura diversa dal passato, con la recente nascita delle sezioni comunali e intercomunali, e che vedrà un forte coinvolgimento dei territori e di tutti i militanti. La nostra forza in Maremma è stata la compattezza che ci ha fatto conquistare successi importanti, ma anche superare momenti di difficoltà. Quella compattezza che è stata ribadita anche adesso con una convergenza unitaria sul nome del segretario e sulle dieci candidature per il direttivo". Una Lega che è pronta alla sfida per le amministrative. "Abbiamo i nostri uomini e le nostre donne in campo – afferma Pacella – e li sosterremo con grande forza come abbiamo sempre fatto in un partito che sa fare squadra al proprio interno e nell’ambito della coalizione di centrodestra, che noi vorremmo sempre essere unita".

Pacella sarà affiancato dal direttivo formato da Daniele Brogi, Francesca Travison, Lino Loli, Paola Piu, Andrea Maule, Gilberto Alviani, Gino Tornusciolo, Paolo Prisciandaro, Diego Cinelli, Michele Pianelli. Tutti sono stati eletti nel corso del congresso provinciale di ieri.