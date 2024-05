Confesercenti esulta: "Bolkstein, brava la Regione"

In Maremma è più che mai attuale la Bolkestein ed è in questo contesto che Fiba Confesercenti esulta parlando di "storica vittoria", perchè la Regione Toscana ha riconosciuto il valore commerciale dell’azienda balneare prevedendo "un equo indennizzo per il concessionario uscente, a carico di quello che subentra". "L’inserimento nella Legge 31 dell’indennizzo sul riconoscimento del valore d’azienda per i balneari, così come diceva a suo tempo la legge Draghi, è una vittoria storica per FIba Confesercenti – dice il presidente di Fiba Confesercenti Toscana, Simone Guerrini –. Ringrazio il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore al turismo Leonardo Marras e il consigliere regionale Gianni Anselmi, che partecipò alla prima scrittura della legge come presidente della commissione regionale Sviluppo economico". "Un risultato veramente importante, che va a ribadire un principio sacrosanto: le nostre imprese hanno un valore, frutto di anni di lavoro e sacrifici – gli fa eco Claudio Pierini presidente provinciale Fiba Confesercenti –. Auspichiamo che il buon lavoro svolto dalla Regione Toscana con questa nuova legge sia solo un primo passo, che possa essere da esempio e da stimolo per un felice prosieguo dell’azione legislativa. Ora la palla passa al Governo che deve porre fine a anni di sconcertante vuoto normativo e produrre la legge di riordino del settore che aspettiamo da troppo, troppo tempo". Le proposta di legge arriva in un momento delicato per i balneari, dopo che la sentenza di fine aprile del Consiglio di Stato ha stabilito che le proroghe decise dal governo Meloni per le concessioni balneari delle spiagge non sono valide, in quanto in contrasto con la direttiva europea Bolkestein sulla concorrenza. "Questa è una battaglia che la Fiba Confesercenti ha sempre portato avanti con forza – dice Guerrini –. È Il giusto riconoscimento dell’azienda che è nata sulla struttura balneare in concessione, nel caso di evidenze pubbliche che l’azienda venga persa".

Per la discussione del progetto di legge in consiglio regionale il presidente Giani chiederà una procedura d’urgenza per arrivare il prima possibile all’adozione dell’atto. "Finalmente qualcosa si è smosso – conclude Guerrini – anche se solo a livello regionale, mentre stiamo ancora aspettando che si muova qualcosa a livello governativo".