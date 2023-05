Conferito l’incarico: al via le analisi sul frammento osseo

Conferito ieri mattina l’incarico a due professionisti che dovranno lavorare sulla ricerca e localizzazione di resti umani nella zona di via Giordania, ricerche che vanno avanti ormai da due settimana e per le quali è indagato Michele Rossi, con l’accusa di distruzione di cadavere. Ci vorranno almeno quindici giorni di analisi chimiche sul frammento osseo per stabilire se si tratta di un reperto umano oppure no. L’indagato ha sempre negato che in quel terreno ci fosse un cadavere. "Il professionista incaricato - ha detto l’avvocato Sammatrice - avvertirà il pm Valeria Lazzarini, che coordina le indagini, se quel piccolo frammento osseo fosse di una persona. Altrimenti per le risultanze ci vorrà circa un mese". Intanto ieri le ricerche si sono fermate: nessuna ruspa e nessun uomo dei carabinieri della Procura a scavare nella zona, anche fino alla ferrovia. Il legale di Rossi ha reiterato la richiesta al pm per far ascoltare il suo assistito. Ma ancora non è stato convocato.