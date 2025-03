Confartigianato assume un esperto contabile

Confartigianato Imprese Grosseto ha aperto la selezione per un addetto contabile, fiscale e amministrativo, da inserire con contratto a tempo indeterminato negli gli uffici di Orbetello/Porto Ercole. Requisiti richiesti: esperienza maturata in studi professionali o associazioni di categoria; competenza nella gestione di contabilità ordinaria e semplificata; esperienza nella compilazione di dichiarazioni dei redditi. Le candidature devono essere inviate entro il prossimo 4 aprile e i candidati interessati possono inviare il proprio Cv e lettera di presentazione all’indirizzo e-mail [email protected]

La selezione avverrà per titoli ed esami. "Confartigianato Imprese Grosseto – si spiega dall’associazione – continua a investire nella crescita e nello sviluppo delle competenze professionali, offrendo opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro". Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Confartigianato Imprese Grosseto che ha sede in via Monterosa.