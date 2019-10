Grosseto, 24 ottobre 2019 - Condannato a otto anni con il rito abbreviato Trifan Costiniuc, il 37enne romeno, accusato dell'omicidio preterintenzionale di un senzatetto. La sentenza è del gup del Tribunale di Grosseto, Marco Mezzaluna. La vittima è un clochard moldavo di 60 anni, Petru Leorda, trovato cadavere in un seminterrato il 25 gennaio scorso. Calci, schiaffi e pugni in ogni parte del colpo: il barbone morì per insufficienza respiratoria e arresto cardiocircolatorio determinato dalle numerose fratture alle costole che avevano avuto conseguenze sui polmoni. Secondo il medico legale, a seguito di lesioni cerebrali.

Durante le indagini, Costiniuc si è contraddetto più volte e anche di fronte al testimone (quello che era insieme a Leorda ed era riuscito a fuggire dalla sua furia omicida) aveva raccontato una versione differente. Il pm Maria Navarro aveva chiesto 12 anni per Costiniuc, ma il giudice ha ritenuto più congrua la pena di otto anni. Le motivazioni saranno depositate il 21 dicembre.

Costiniuc attualmente si trova nel carcere di Siena.