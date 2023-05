Concorso sugli stili di vita Al Polo la premiazione degli studenti

È in programma oggi alle 10, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso legato al progetto "Giovani, alcol e stili di vita", promosso da Coeso Società della Salute. Il progetto, avviato dal 2014, e realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto e con il supporto tecnico dalla Simurg Ricerche di Livorno, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a promuovere stili di vita consapevoli tra i giovani, che puntino, in particolare, a limitare il consumo di alcol e i comportamenti a rischio che ne conseguono. Circa 600 sono gli studenti del liceo Rosmini che hanno partecipato, compilando il questionario Edit formulato dall’Agenzia regionale di sanità (Ars), e due sono le classi che hanno deciso di presentare i propri lavori sul tema individuato dalla stessa scuola e dagli alunni, ovvero i rapporti tra pari e le prime esperienze sentimentali. Oggi durante l’incontro saranno annunciati i vincitori che potranno partecipare a una gita in una località che sarà svelata proprio in occasione della premiazione. Oltre agli studenti e alle studentesse, saranno presenti all’evento l’assessore al Sociale del Comune Sara Minozzi e la direttrice di Coeso Tania Barbi.