Concorso medici. Oltre 80 domande

Ottantatré candidature per tre assunzioni a tempo indeterminato, in provincia di Grosseto, negli ospedali periferici e di montagna. Posti di lavoro fuori dai grandi centri urbani, dove ai giovani medici che saranno assunti potranno essere riconosciuti incentivi economici e percorsi di carriera e di professionalizzazione mirata. Pare aver riscosso successo il bando, sperimentale e unico in Italia curato da Estar, che si è chiuso in questi giorni e che la Regione Toscana aveva promosso per dare una risposta al problema della bassa attrattività di alcuni presidi per via del territorio in cui si trovano.

Per l’area grossetana, nella Zona Amiata Grossetana Colline Metallifere sono 31 le candidature per un posto in Psichiatria; per lo stabilimento ospedaliero di Massa Marittima e di Castel Del Piano sono 25 le candidature per una posizione in Radiodiagnostica e per la Zona Colline dell’Albegna (e correlati stabilimenti ospedalieri di Orbetello e di Pitigliano) ci sono 27 candidature per un posto in Igiene e medicina preventiva.

"Il bando di concorso rientra nella categoria ‘Smart start’ – dichiara Assunta De Luca (nella foto), direttrice sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Sud Est – e arriva dopo che alcuni bandi precedenti non hanno raccolto candidature. La Regione Toscana ha deciso di proporre uno strumento innovativo entro i paletti della legge vigente. Da ricordare – conclude De Luca – che i concorsi produrranno graduatorie dalle quali la Regione potrà ulteriormente attingere".