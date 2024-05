Concorso di disegno organizzato dal Cda. Tre categorie in gara

Si terrà il 19 giugno alle 21 l’evento finale della seconda edizione del concorso di disegno organizzato dal Centro per le difficoltà di apprendimento di Grosseto, centro che sostiene e prende in carico bambini, ragazzi e famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà di apprendimento, anche da un punto di vista emotivo e relazionale oltre che prettamente scolastico. Nello specifico il concorso che proponiamo vuole far esprimere i ragazzi attraverso il disegno…mezzo per alcuni molto più efficace rispetto alle parole ed è aperto a tutti i ragazzi tra gli 8 e i 18 anni. Ogni partecipante potrà presentare un solo disegno, inedito e originale, che trasmetta sensazioni positive. Ogni elaborato dovrà avere un titolo e dovrà essere accompagnato obbligatoriamente da una breve descrizione (massimo 10 righe). Tre le categorie previste: 8/12 anni disegno a mano libera; 13/18 anni disegno a mano libera; 13/18 anni disegno con grafica digitale. Iscrizioni aperte fino al 10 giugno, i premi in palio sono buoni spendibili su tutti i prodotti al Comix Café di Grosseto. Per informazioni 333-6796043.