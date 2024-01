Concordia, messa e corona in mare

Dodici anni dal naufragio della Costa Concordia. Era il 13 gennaio 2012, una data che nessuno, specialmente gli abitanti dell’Isola del Giglio, può dimenticare. Domani ricorrerà il dodicesimo anniversario dal tragico evento e la commemorazione prevede alle 12 la santa messa in suffragio delle vittime, nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto. Alle 13 ci sarà la deposizione della corona in mare di fronte a Punta Gabbianara e alle 21.30 la fiaccolata al Porto. Chi vorrà partecipare agli eventi del mattino, per arrivare sull’isola potrà usufruire del traghetto che parte da Porto Santo Stefano alle 11, con ritorno dall’isola alle 13,30. Sarà possibile seguire le dirette della santa messa, della deposizione della corona e della processione serale anche dal canale YouTube e dalla pagina facebook del portale Giglionews.