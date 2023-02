"Conclusioni illogiche sulla norma L’inquinamento è sempre quello"

"L’Arpat di Grosseto ha compiuto due errori grossolani". Inizia così Roberto Barocci, leader del Forum Ambientalista. "Nella nota informativa spedita alla Procura – continua – ha effettuato una distinzione tra corpi idrici artificiali e naturali, che secondo il Testo Unico Ambientale 1522006 in materia di limiti agli scarichi non producono differenze e sia tra corpi idrici significativi e non significativi, che anch’essi non producono incidenza sui limiti di legge sugli scarichi". Secondo Barocci "è profondamente illogico pensare che una norma, che ha come obiettivo quello di evitare l’inquinamento delle acque superficiali, possa stabilire limiti solamente agli scarichi in corsi d’acqua naturali. L’Arpat regionale sostiene invece che la normativa relativa agli scarichi viene applicata a tutti gli scarichi indipendentemente dal corpo idrico dove confluiscono". Ciò appare ovvio a chiunque. Il fatto che il Molla 2 non sia stato inserito dalla regione nell’elenco dei corsi idrici "significativi", non ha incidenza sulla norma sugli scarichi, come conferma l’Arpat regionale e la Giunta". Poi chiude: "L’Arpat di Grosseto prima scrive che le tubazioni rinvenute sul posto sono ubicate all’interno dei terreni di cui ai fogli mappali 65 e 74 in parte dati in concessioni a Fer Energia e Futura Energia per la coltivazione delle biomasse vegetali. Poi nelle conclusioni si contraddice, scrivendo che la presenza di azoto nitrico "...può derivare, anche, dalla distribuzione di concime minerale probabilmente anche dalle altre aziende agricole". Ma quelle tubazioni, ben individuate con coordinate polari, raccolgono solamente le acque dai terreni oggetto di deposito dei digestati".