Concessioni balneari a Follonica. Avviato il dialogo tra Sib e Comune

Concessioni balneari: Sib-Confcommercio chiede la revisione della delibera e avvia un dialogo con il Comune. Ieri mattina il presidente provinciale e il presidente comunale del sindacato italiano balneari Confcommercio della provincia di Grosseto e del Comune di Follonica, Daniele Avvento (nella foto) ed Eugenio Franceschi, con il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando, hanno incontrato gli imprenditori balneari. Sebbene resti inalterata la determinazione del Sib-Confcommercio a procedere con i ricorsi contro la delibera di giunta con cui il Comune di Follonica vuole procedere con le gare pubbliche per l’affidamento delle concessioni a partire dal 1° gennaio 2025, lo stesso Sindacato italiano balneari ha dato il via a un percorso di interlocuzione con l’amministrazione Benini per esplorare le possibilità di una revoca in autotutela della delibera incriminata. "Ciò al solo fine – dice Avvento – di evitare agli imprenditori balneari la spesa di un ricorso la cui discussione potrebbe potenzialmente interrompersi nel corso del 2024 in forza di nuovi provvedimenti legislativi che potrebbero essere presi dal Parlamento o dal Governo nelle prossime settimane". "L’impianto dei ricorsi collettivi Sib-Confcommercio per gli imprenditori balneari di Follonica è già pronto – annuncia Gabriella Orlando –. Ma ci è sembrato giusto espletare l’ultimo tentativo conciliativo con l’amministrazione di Follonica per tutelare gli imprenditori balneari e per dare la possibilità al Comune di Follonica di correggere un errore probabilmente compiuto a causa della complessità della questione balneare".