Concessione palestre Si può fare domanda

Il Comune di Monte Argentario ha aperto i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso delle palestre scolastiche per la stagione 202324 da parte di enti, associazioni e società sportive che svolgano attività sportiva senza fini di lucro. Le palestre scolastiche per cui è possibile fare domanda sono quelle della scuola media di Porto Ercole, della scuola media dell’Appetito e della scuola primaria in piazzale Sant’Andrea a Porto Santo Stefano.

Nell’avviso è stabilito che le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze, solo dopo il parere dei dirigenti scolastici. Dodici le ore assegnate settimanalmente, le rimanenti saranno concesse secondo i criteri specificati nell’avviso. La concessione avverrà dietro pagamento di un canone tariffario stabilito dalla giunta (il costo attuale è di 4,50 euro l’ora). Domanda da presentare entro l’8 settembre.