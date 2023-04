"Concessione non valida Il sindaco si dimetta"

"La miglior difesa è l’attacco"; Questo famoso detto ormai è la strada maestra del nostro sindaco di fronte all’evidenza della sua fallimentare gestione del Comune di Scarlino". Inizia così la minoranza di Scarlino composta da "Pensiamo Scarlino", "Per Scarlino" e "Scarlino Insieme". "Come è suo stile preferisce tirare fuori gli artigli e andare all’attacco delle opposizioni che svolgono il proprio lavoro. Alla scadenza della concessione dei terreni adiacenti a Cala Felice dati in concessione a Promomar, l’Amministrazione ha provveduto a rinnovarla tacitamente senza prendere in considerazione quanto era chiaramente stabilito nel vecchio disciplinare. Lo stesso infatti prevedeva che il concessionario dovesse, entro la scadenza, provvedere a fare un rimboschimento, la sistemazione del parcheggio pubblico e dell’accesso al mare. Purtroppo, questo non è avvenuto e quindi il Comune non poteva procedere al rinnovo ma doveva mettere a bando il bene. Sindaco - chiudono - adesso si deve dimettere".